ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها (صورة)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements


نشرت المغنية اللبنانية يارا، صورة قميص الفنان ليونيل ميسي، لاعب كرة القدم المشهور، عبر تطبيق تبادل الصور (انستجرام).

وأهدى لاعب برشلونة، قميص وقع عليه لصالح المغنية اللبنانية يارا، بدورها يارا علقت على هذه الهدية "هلّق صار فيّي إختُم سنة ال ٢٠٢٠، بأحلى وأفخَم هديّة من الأسطورة ميسي". 

نشرت المغنية اللبنانية يارا، صورة قميص الفنان ليونيل ميسي، لاعب كرةالقدم المشهور، عبر تطبيق تبادل الصور (انستجرام).

وأهدى لاعب برشلونة، قميص وقع عليه لصالح المغنية اللبنانية يارا، بدورها يارا علقت على هذه الهدية "هلّق صار فيّي إختُم سنة ال ٢٠٢٠، بأحلى وأفخَم هديّة من الأسطورة ميسي".

وأضافت يارا "بالرّغم من إنّي محرومه من حضور مباراياتو مع برشلونة في الملعب بسبب كورونا".

كانت يارا قد نشرت قبل أسبوعين صورة لها وهي تضع شارة برشلونة، وعلقت عليها "صباحكم كلاسيكو اليوم المُنتَظَر اشتقنا كتير لهالأجواء الحلوة بملعب (الكامب نو) وهيك مباريات وحماس، يلا إن شاء الله ترجع هالإيّام الحلوة بس والله أنا من زمان وبحافظ على التباعد الاجتماعي، شو توقّعاتكم لأوّل كلاسيكو بدون جمهور؟؟"
ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها (صورة)
ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها (صورة)

أخبار تهمك

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فرز 35 لجنة.. مرتضى منصور الخامس بين المرشحين

منذ ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار ترامب: لم يتم الإعلان رسميًا عن فوز بايدن حتى الآن (فيديو)

منذ 34 دقيقة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 12 ساعة

مرشح يحصل على 16 صوتا بعد وفاته

منذ ساعتين و 11 دقيقة

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

منذ حوالي 6 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 16 ساعة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 ص

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

01:17 ص

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

11:56 م

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

04:20 ص

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض