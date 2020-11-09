ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها (صورة)





نشرت المغنية اللبنانية يارا، صورة قميص الفنان ليونيل ميسي، لاعب كرة القدم المشهور، عبر تطبيق تبادل الصور (انستجرام).





وأهدى لاعب برشلونة، قميص وقع عليه لصالح المغنية اللبنانية يارا، بدورها يارا علقت على هذه الهدية "هلّق صار فيّي إختُم سنة ال ٢٠٢٠، بأحلى وأفخَم هديّة من الأسطورة ميسي".





نشرت المغنية اللبنانية يارا، صورة قميص الفنان ليونيل ميسي، لاعب كرةالقدم المشهور، عبر تطبيق تبادل الصور (انستجرام).





وأهدى لاعب برشلونة، قميص وقع عليه لصالح المغنية اللبنانية يارا، بدورها يارا علقت على هذه الهدية "هلّق صار فيّي إختُم سنة ال ٢٠٢٠، بأحلى وأفخَم هديّة من الأسطورة ميسي".





وأضافت يارا "بالرّغم من إنّي محرومه من حضور مباراياتو مع برشلونة في الملعب بسبب كورونا".





كانت يارا قد نشرت قبل أسبوعين صورة لها وهي تضع شارة برشلونة، وعلقت عليها "صباحكم كلاسيكو اليوم المُنتَظَر اشتقنا كتير لهالأجواء الحلوة بملعب (الكامب نو) وهيك مباريات وحماس، يلا إن شاء الله ترجع هالإيّام الحلوة بس والله أنا من زمان وبحافظ على التباعد الاجتماعي، شو توقّعاتكم لأوّل كلاسيكو بدون جمهور؟؟"