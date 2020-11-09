بعد فرز 35 لجنة.. مرتضى منصور الخامس بين المرشحين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:52 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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أسفر الحصر العددي للجان بندر ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والبالغ عددها 35 لجنة، ترتيب مرتضي منصور الخامس من بين المرشحين. 

وجاء الترتيب وفقا للأرقام كالتالي:
محمود العزب 14498، عبد الفتاح البحراوي 11316، أسامة راضي 4723، أميمة حجازي 3336، مرتضى منصور 2993، أحمد الألفي 2627، بدوي عبد اللطيف 1788.

يشار إلى أن الكتلة التصويتية لمركز ومدينة ميت غمر ١٠٧٦٨٧ صوتا، عدد الأصوات ٢٨٦٥٨، المركز الكتلة ٤١٤٤٤٨ صوتًا، عدد الأصوات ١٦٩٥٨٩ صوتًا، والإجمالي الكتلة التصويتية ٥٢٢١٣٥، عدد الأصوات ١٩٨٢٤٧ أي جاءت النسبة ٣٧،٩٧% لمن شاركوا وأدلوا بأصواتهم. 

ولا يزال تسليم صناديق الاقتراع مستمر للجنة العامة بنادي ميت غمر الرياضي .

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