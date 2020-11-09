ننشر توصيات المؤتمر 23 للاتحاد العام للأثريين العرب المنعقد في مصر

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اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى 23 للاتحاد العام للآثاريين العرب المنعق مساء الأحد 8 نوفمبر في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بجلسة التوصيات برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد.



وأكد الدكتور محمد محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب أن المؤتمر حققق نجاحًا باهرًا ووحد بين الآثاريين فى ربوع الوطن العربى وقد تضمن أبحاثًا متفردة تضمنت نجاح المراكز الإقليمية بالاتحاد وخاصة المركز الإقليمى للترميم وصيانة المبانى والمواقع الأثرية والتى طبقت فى إعمار العديد من المساجد بالمملكة العربية السعودية والتي عرضت بالجلسة المشتركة فى اليوم الأول كما عرضت أبحاث متفردة عن اكتشافات أثرية تنشر لأول مرة وأبحاث متميزة عن الآثار الغارقة تضمنت مشاريع فعلية قائمة عن رفع الوعى بالتراث الغارق ورؤى حول الممتلكات الثقافية فى أوقات الأزمات نموذج تطبيقى فى مصر والمخاطر المحدقة بالآثار اليمنية ونوقشت الأبحاث منماقشات مستفيضة من علماء أجلاء فى الجلسات العلمية



وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد بأن توصيات المؤتمر جاءت بعد توزيع أوراق على الحضور لكتابة توصياتهم وشكلت لجنة علمية برئاسة الدكتورة هناء محمد عدلى أستاذ الآثار والفنون الإسلامية قسم الآثار والحضارة بآداب حلوان والتى ناقشت التوصيات المقدمة وتم صياغتها بشكل نهائى وعرضها رئيس الاتحاد على الحضور للموافقة عليها وقد تمت الموافقة بالإجماع



وأوضح الدكتور ريحان أن التوصيات تضمنت دعم وتفعيل المراكز الإقليمية بالاتحاد وتعاونها مع دوائر الآثار بالوطن العربى لإيجاد رؤية عربية موحدة لحماية التراث وهذه المراكز تشمل المركز الإقليمى للعمارة وفقه العمران الإنسانى، الفنون والحرف والصناعات الإسلامية، علوم النميات والمسكوكات الإسلامية، المخطوطات والكتابات والنقوش الإسلامية، القدس والأراضى المحتلة، الآثار والفنون والحضارات القديمة، النقوش والكتابات واللغات القديمة، الآثار البحرية، توثيق التعديات على التراث الإنسانى، عصور ما قبل التاريخ، الترميم وصيانة المبانى والمواقع الأثرية، المتاحف والحفائر



ونوه الدكتور ريحان إلى أن المؤتمر أكد على عروبة القدس وكافة الأراضى الفلسطينية ومكانة القدس كعاصمة لدولة فلسطين وشجب كل مشروعات طمس الهوية الإسلامية عليها وزيادة تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالآثار والتراث وهى منظمة اليونسكو " منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" والإيسيسكو " منظمة العالم اﻹسلامي للتربية و العلوم و الثقافة" والإليكسو " المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" وتدشين قناة خاصة للآثاريين العرب "يوتيوب" لعرض أخبار وإنجازات الإتحاد وعرض أنشطته العلمية المستمرة ومخاطبة دوائر الآثار بالوطن العربى بدعم الاتحاد بمبلغ سنوى تساعده فى مهامه الكبرى لحماية وصيانة الآثار والتراث بكافة البلدان العربية وإلقاء الضوء على مكنوناتها العلمية وإبرازها فى أفضل صورة والرد بالعلم على كل محاولات طمس الهوية.