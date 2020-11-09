مؤشرات تكشف تراجع أصوات مرتضى منصور وخروجه من الإعادة

كشفت المؤشرات الأولية لفرز 14 صندوقا انتخابيا في الدائرة الثامنة والمشهورة بدائرة مرتضى منصور بالدقهلية، تراجعا كبيرا لرئيس نادي الزمالك.

اللجنة رقم 168 ومقرها مدرسة دقادوس الأعدادية بنين: إجمالي الأصوات 2064، الأصوات الصحيحة 1944، الأصوات الباطلة 120.

أسامه راضى 136، أحمد الألفى 193، أحمد أبو زيد 22، ناجى سيد الأهل 11، أميمة حجازى 118،عبدالفتاح البحراوى 177، بدوى عبداللطيف 68، يوسف ملاح 17، محمد الهادى عقل 8، محمود نصر عامر 56، رضا الزميتى 3، أحمد مجدى 3، أحمد سمير الحنفى 6، محمد موسى زارع 1، السيد محمود حبو 78، عمرو الهوارى 27، رغدة عبداللطيف 137، محمود العزب 414، مرتضى منصور 78 صوت.





لجنة قرية الرحمانية:

آمين القرموطي ٦٩٢، بدوي عبد اللطيف ٥١٦، عبد الفتاح البحراوي ٤١٣، أحمد الالفي ٢٨١،الواء اسامه راضي ١٣٣ صوت



