مؤشرات تكشف تراجع أصوات مرتضى منصور وخروجه من الإعادة
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:27 ص
محمد كشك
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كشفت المؤشرات الأولية لفرز 14 صندوقا انتخابيا في الدائرة الثامنة والمشهورة بدائرة مرتضى منصور بالدقهلية، تراجعا كبيرا لرئيس نادي الزمالك.
اللجنة رقم 168 ومقرها مدرسة دقادوس الأعدادية بنين: إجمالي الأصوات 2064، الأصوات الصحيحة 1944، الأصوات الباطلة 120.
أسامه راضى 136، أحمد الألفى 193، أحمد أبو زيد 22، ناجى سيد الأهل 11، أميمة حجازى 118،عبدالفتاح البحراوى 177، بدوى عبداللطيف 68، يوسف ملاح 17، محمد الهادى عقل 8، محمود نصر عامر 56، رضا الزميتى 3، أحمد مجدى 3، أحمد سمير الحنفى 6، محمد موسى زارع 1، السيد محمود حبو 78، عمرو الهوارى 27، رغدة عبداللطيف 137، محمود العزب 414، مرتضى منصور 78 صوت.
لجنة قرية الرحمانية:
آمين القرموطي ٦٩٢، بدوي عبد اللطيف ٥١٦، عبد الفتاح البحراوي ٤١٣، أحمد الالفي ٢٨١،الواء اسامه راضي ١٣٣ صوت
لجنة قرية كفر نعمان: بعد الفرز، النتيجه النهائيه للجنتين 86، 87 هى:
عدد إجمالى الأصوات الصحيحه:1881 والباطله: 134.
الحاج أحمد الألفى: 984، محمود نصر عامر: 768، مرتضى منصور: 408، عبدالفتاح البحراوى: 289، بدوى عبداللطيف: 208، محمود العزب: 118 صوت.
لجنة 87:
احمد الالفي 449، عبد الفتاح البحراوي 136، بدوي عبد اللطيف 108، محمود نصر 381، مرتضي منصور 204 صوت.
لجنة 118
احمد الالفي 89، بدوي عبد اللطيف 82، رغدة حافظ 1140، محود العزب 954، مرتضي منصور 133 صوت.
النتيجه النهائيه في قرية كفر النعيم:
اللواء أسامة راضي 256، احمد الالفي 145، احمد سمير الحنفي 566، مرتضي 150 صوت.
مدرسة الشهيد محمد عفت بقرية صهرجت الكبرى:
حصل المرشح أحمد مجدى عبدالرحيم على ٥٣٨ صوتا والمرشح عبدالفتاح البحراوى ١٤٦ صوتا وأحمد أبوزيد ١١١ ومحمود العزب ٩٢ صوتا ومرتضى أحمد منصور ٢٣ صوتا.
اللجنة ١٥٣ ببندر ميت غمر:
حضل المرشح مرتضى منصور على ١١٤ صوتا والمرشح عبدالفتاح البحراوى ٢٠٤ صوتا والمرشح محمود العزب ٣٨٨ صوتا وأسامة راضى ١٥٦ صوتا وأحمد الالفى ٢٠٦ صوتا.
لجنة دقادوس الإعدادية بنين (بلدة الشيخ محمد متولي الشعراوي):
أسامة راضي 136، الألفي 193، البحراوي 177، رغدة 137، العزب 414، مرتضى 78 صوتًا.
كفر داود مطر:
بدوي عبد اللطيف 429، أحمد الالفي 427، أسامة راضي 142، مرتضي منصور 31 صوت.
لجنة 20 بميت غمر:
424 صوتا لبدوى عبد اللطيف وأبو زيد 459 ومرتضى 25 صوت.
لجنة ١٤٠ بميت غمر: البحراوى 242 صوتا والعزب 346 ومرتضى منصور 74 صوت.
لجنه ٢١ مركز ميت غمر مدرسة كفر الشهيد، الحضور ١٠٣٧
احمد ابوزيد ٤٥٩، بدوى عبد اللطيف ٤٢٤، اسامة راضي ٢٠١، احمد الالفي ٩١، عبد الفتاح البحراوى ٧٥، ابراهيم علي الشناوى ٥٥، مرتضي منصور ٢٥ صوت.
لجنة ٦ ميت غمر مدرسة عادل نصير، اسامة راضي ١٠١، احمد الالفي ٦٧، احمد ابو زيد٢٣٥، عبد الفتاح البحراوى ٢٢٢، محمود عزب ٢٤٢، مرتضي منصور ١٠٢ صوت.
لجنة البوها بميت غمر:
129الصحيح 777، الباطل 168، الاجمالي 945 صوت.
احمد الألفي 174، كحمود العزب 101، حبو 58، نادر عليوة 99، ابو زيد 57، مرتضي 44، بدوي 286، راضي 65 صوت.
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