مرشح يحصل على 25 صوتا بعد وفاته

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
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أسفرت النتائج الأولية في اللجنة رقم 34 بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، عن تقدم حسام زكي بـ359 صوتا، يليه هاني مرجان بـ53 صوتا، ثم محمد المنصوري 47 صوتا، وعرفة حمزة 48 صوتا، ثم منى جاب الله 26 صوتا، وقد حصد حيدر بغدادي، النائب الأسبق والمرشح الحالي عن دائرة الجمالية، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح الأحد على 16 صوتا انتخابياب.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجاري.

ومن الجدير بالذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

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