"قولني كلام" لتامر حسني تحقق مشاهدات قياسية (فيديو)

طرح الفنان تامر حسني، بطرح أحدث أغانيه من ألبوم"خليك فولاذي" وهي أغنية "قولني كلام".



جدير بالذكر أن أغنية "قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.

وحققت الأغنية مشاهدات ضخم جدًُا حيث تجاوزت أكثر من 2.4 مليون مشاهدة في وقت.