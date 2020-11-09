"قولني كلام" لتامر حسني تحقق مشاهدات قياسية (فيديو)
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:45 ص
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طرح الفنان تامر حسني، بطرح أحدث أغانيه من ألبوم"خليك فولاذي" وهي أغنية "قولني كلام".
وحققت الأغنية مشاهدات ضخم جدًُا حيث تجاوزت أكثر من 2.4 مليون مشاهدة في وقت.
جدير بالذكر أن أغنية "قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.
جدير بالذكر أن أغنية "قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله.
احتفل الفنان تامر حسني، بطرح أحدث أغانيه من ألبوم"خليك فولاذي" وهما"كرهتني في الحب"، و"قولني كلام" وذلك مساء أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم مع أصدقائه في إحدى أماكن السهر بالزمالك.