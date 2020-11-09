ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بفوز استون فيلا على أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

وشهدت هذه الجولة تسجل من محمد صلاح وجيمي فاردي و هاري أهداف لتشتغل المنافسة على لقب هدافي البطولة الإنجليزية. 

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح 8 أهداف.
جيمي فاردي 8 أهداف.
كالفيرت لوين 8 أهداف.
هيونج مين سون 8 أهداف.
باتريك بامفورد 7 أهداف.
هاري كين 7 أهداف.

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