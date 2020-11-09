ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

انتهت منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بفوز استون فيلا على أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.





وشهدت هذه الجولة تسجل من محمد صلاح وجيمي فاردي و هاري أهداف لتشتغل المنافسة على لقب هدافي البطولة الإنجليزية.





وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:





محمد صلاح 8 أهداف.

جيمي فاردي 8 أهداف.

كالفيرت لوين 8 أهداف.

هيونج مين سون 8 أهداف.

باتريك بامفورد 7 أهداف.