مدرب حراس الأهلي السابق يكشف عن ذكرياته مع مؤمن زكريا









تحدث طارق سليمان، مدب حراس فريق البنك الأهلي حاليًا، ومدرب حراس الأهلي سابقا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا تسبب في فتح دماغي بمباراة اعتزال وتعرضت لإصابة قوية بسببه".





وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"



