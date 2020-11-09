مدرب حراس الأهلي السابق يكشف عن ذكرياته مع مؤمن زكريا
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:26 ص
محمد جمال
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تحدث طارق سليمان، مدب حراس فريق البنك الأهلي حاليًا، ومدرب حراس الأهلي سابقا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.
وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا تسبب في فتح دماغي بمباراة اعتزال وتعرضت لإصابة قوية بسببه".
وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"
وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.