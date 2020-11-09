أسامة نبيه: تشرفت بتدريب مؤمن زكريا فى منتخب مصر والزمالك









تحدث أسامة نبيه، المدرب العام بالجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال أسامة نبيه في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لاعب مؤثر و تشرفت بتدريبه مع الزمالك والمنتخب وأتمنى عودته سريعًا للملاعب".





وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"



