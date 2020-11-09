نجم بيراميدز: مؤمن زكريا أفضل لاعبي جيلنا
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
محمد جمال
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تحدث دودو الجباس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له سرعة العودة إلى الملاعب واجتياز رحلته العلاجية.
وقال دودو الجباس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا أفضل لاعبي جيلنا وهو حقق العديد من الإنجازات".
وأوضح: "مؤمن زكريا نجح في تحقيق إنجازات وترك بصمة مع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر فهو لاعب متكامل داخل الملعب".
وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.