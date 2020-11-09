نجم بيراميدز: مؤمن زكريا أفضل لاعبي جيلنا









تحدث دودو الجباس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له سرعة العودة إلى الملاعب واجتياز رحلته العلاجية.





وقال دودو الجباس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا أفضل لاعبي جيلنا وهو حقق العديد من الإنجازات".





وأوضح: "مؤمن زكريا نجح في تحقيق إنجازات وترك بصمة مع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر فهو لاعب متكامل داخل الملعب".



