بيراميدز يكرم الأفضل في الموسم.. السعيد أفضل لاعب وحمدي أكثر تطور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أقام نادي بيراميدز حفل تكريم مساء اليوم بأحد الفنادق لتكريم أفضل النجوم في الموسم الماضي، في الحفل السنوي لاختيار الأفضل بين لاعبي فريق الكرة الأول.

وتم خلال الحفل، تكريم عبد الله السعيد قائد الفريق بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في الموسم المنقضي بعدما حصد لقب هداف الدوري المصري الممتاز وتخطى حاجز المائة هدف في تاريخ المسابقة.

وتم اختيار إبراهيم عادل نجم منتخب الشباب كأفضل موهبة في الموسم الماضي، واختيار محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي كأكثر لاعب تطورا في صفوف الفريق.

كما حصد هدف دودو الجباس في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في شباك النادي المصري جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على تكريم النجوم الأفضل بحضور الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي وجميع العاملين ببيراميدز.

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