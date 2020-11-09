أحمد حسام ميدو: حذرت مرتضي منصور من رحيل مؤمن عن الزمالك
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:20 ص
محمد جمال
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تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " حذرت مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك من رحيل مؤمن عن الفريق الأبيض قبل انتقاله إلى صفوف الأهلي".
وأضاف: "مؤمن زكريا من أهم وأفضل اللاعبين في مصر بالسنوات الماضية وكانت مفيد لنادي الزمالك وقتها وحقق فارق كبير مع الأهلي خلال مشاركاته بعد الانتقال إلى القلعة الحمراء".
وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"
وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.