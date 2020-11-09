أحمد حسام ميدو: حذرت مرتضي منصور من رحيل مؤمن عن الزمالك









تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " حذرت مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك من رحيل مؤمن عن الفريق الأبيض قبل انتقاله إلى صفوف الأهلي".





وأضاف: "مؤمن زكريا من أهم وأفضل اللاعبين في مصر بالسنوات الماضية وكانت مفيد لنادي الزمالك وقتها وحقق فارق كبير مع الأهلي خلال مشاركاته بعد الانتقال إلى القلعة الحمراء".





وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"



