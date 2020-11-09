محمد يوسف: مؤمن زكريا لاعب أضاف للأهلي









تحدث محمد يوسف، المدير الفني لنادي البنك الأهلي حاليًا ومدرب الأهلي السابق، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال محمد يوسف في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لاعب من طراز رفيع ويمتلك مواهب وقدرات متعددة ويمنح لأي مدرب أريحية كبيرة بسبب لعبه في أكثر من مركز".





وتابع: "مؤمن زكريا قدم كثيرًا للنادي الأهلي وأحرز عدد كبير من الأهداف المؤثرة مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات المحلية والقارية".



