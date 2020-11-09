طارق يحيي: كنت أول من اكتشف إمكانيات زكريا فى الإنتاج الحربي









تحدث طارق يحيي، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة للملاعب في الفترة المقبلة.





وقال طارق يحيي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كنت أول من اكتشف قدرات مؤمن زكريا الفنية مع الإنتاج الحربي".





وتابع: "مؤمن زكريا حقق إنجازات كبيرة مع الزمالك ومع الأهلي وهو قادر على تحقيق الإنجازات والفوارق مع أي فريق".



