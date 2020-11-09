نجم منتخب مصر الأولمبي السابق: أستمتع بمؤمن زكريا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمد اليماني، نجم منتخب الشباب والكرة المصرية سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وقال محمد اليماني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن من اللاعبين القلائل الذي استمتع بمشاهدتهم في الملاعب المصرية وخاصة في السنوات الماضية وخاصة عندما كان ينهي الهجمات بلمساته السحرية".

وتابع: "كنت بزعل من إطلاق لقب العشوائي على مؤمن وفوجئت بأنه يحب هذا اللقب".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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