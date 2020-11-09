نجم منتخب مصر الأولمبي السابق: أستمتع بمؤمن زكريا





تحدث محمد اليماني، نجم منتخب الشباب والكرة المصرية سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل.





وقال محمد اليماني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن من اللاعبين القلائل الذي استمتع بمشاهدتهم في الملاعب المصرية وخاصة في السنوات الماضية وخاصة عندما كان ينهي الهجمات بلمساته السحرية".





وتابع: "كنت بزعل من إطلاق لقب العشوائي على مؤمن وفوجئت بأنه يحب هذا اللقب".



