مدرب الأهلي السابق: فايلر كان يرغب فى عودة مؤمن زكريا









تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة مارتن يول عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال ديفيد سيزا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لقد رأيت مؤمن زكريا في الأهلي 3 مرات وتحدث معه وتمنيت له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب".





وأكد: "قلت لمؤمن زكريا أن فايلر والجهاز الفني شاهدت مباريات عديدة له والتي تبرز موهبته الكبيرة وكنا نتمنى تواجده في قائمة الفريق وفايلر بشكل خاص كان يتمنى عودته".





وتابع: "واثق أن مؤمن زكريا قادر على العودة من جديد وتخطي تلك المحنة التي يمر بها".



