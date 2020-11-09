عبد الله السعيد: مؤمن زكريا لا يقبل غير بالفوز ولا يحب الخسارة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:09 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث عبد الله السعيد، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لا يقبل سوي بالفوز في المباريات ودائمًا ما يسعى للتهديف وتحقيق الفوز لفريقه خلال تواجدنا في الأهلي".

وتابع: "مؤمن كان يشعر بحزن شديد حال الخسارة لذلك كان يصمم على إحراز الأهداف وكان كثير التحرك وكان يلعب للدقيقة الأخيرة من أجل تحقيق الفوز".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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