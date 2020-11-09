تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:05 ص
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يفوز كبير لنادي أستون فيلا على أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.
بينما انتهت قمة الجولة بالتعادل الايجابي 1 / 1 بين نادي مانشستر سيتي ونظيره ليفربول.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة كالتالي:
ليستر سيتي 18 نقطة.
ليفربول 17 نقطة.
توتنهام 17 نقطة.
ساوثهامبتون 16 نقطة.
تشيلسي 15 نقطة.
أستون فيلا 15 نقطة.
إيفرتون 13 نقطة.
كريستال بالاس 13 نقطة.
ولفرهامبتون 13 نقطة.
أرسنال 12 نقطة.
مانشستر سيتي 12 نقطة.
وست هام يونايتد 11 نقطة.
نيوكاسل 11 نقاط
مانشستر يونايتد 10 نقاط.
ليدز يونايتد 10 نقاط.
برايتون 6 نقاط.
فولهام 4 نقاط.
وست بروميتش 3 نقاط.
بيرنلي نقطتين.
شيفيلد نقطة واحدة.