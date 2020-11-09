تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

انتهت منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يفوز كبير لنادي أستون فيلا على أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.





بينما انتهت قمة الجولة بالتعادل الايجابي 1 / 1 بين نادي مانشستر سيتي ونظيره ليفربول.





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة كالتالي:





ليستر سيتي 18 نقطة.





‏‎ليفربول 17 نقطة.





توتنهام 17 نقطة.





ساوثهامبتون 16 نقطة.





‏‎تشيلسي 15 نقطة.





أستون فيلا 15 نقطة.





‏‎إيفرتون 13 نقطة.





‏‎كريستال بالاس 13 نقطة.





‏‎ولفرهامبتون 13 نقطة.





‏‎أرسنال 12 نقطة.





مانشستر سيتي 12 نقطة.





وست هام يونايتد 11 نقطة.





نيوكاسل 11 نقاط





‏‎مانشستر يونايتد 10 نقاط.





ليدز يونايتد 10 نقاط.





‏‎برايتون 6 نقاط.





‏‎فولهام 4 نقاط.





‏‎وست بروميتش 3 نقاط.





‏‎بيرنلي نقطتين.



