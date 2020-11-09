تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:05 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يفوز كبير لنادي أستون فيلا على أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

بينما انتهت قمة الجولة بالتعادل الايجابي 1 / 1 بين نادي مانشستر سيتي ونظيره ليفربول.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة كالتالي:

ليستر سيتي 18 نقطة.

‏‎ليفربول  17 نقطة.

توتنهام  17 نقطة.

ساوثهامبتون 16 نقطة.

‏‎تشيلسي  15 نقطة.

أستون فيلا 15 نقطة.

‏‎إيفرتون  13 نقطة.

‏‎كريستال بالاس 13 نقطة.

‏‎ولفرهامبتون 13 نقطة.

‏‎أرسنال 12 نقطة.

مانشستر سيتي 12 نقطة.

وست هام يونايتد 11 نقطة.

نيوكاسل 11 نقاط

‏‎مانشستر يونايتد 10 نقاط.

ليدز يونايتد 10 نقاط.

‏‎برايتون 6 نقاط.

‏‎فولهام 4 نقاط.

‏‎وست بروميتش 3 نقاط.

‏‎بيرنلي نقطتين.

‏‎شيفيلد نقطة واحدة.

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