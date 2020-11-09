أسامة منير عن مهرجان الجونة: "معزمونيش وحتى لو عزموني مكنتش هروح"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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رد الإذاعي أسامة منير، علي سؤال أحد جمهوره عن سبب غيابه عن حضور مهرجان الجونة السينمائي.

وقال خلال برنامجه "انا والنجوم وهواك": " القائمين على الجونة معزمونيش وحتي لو عزموني مكنتش هروح بسبب اني لسة قايم من دور كورونا ومكنتش عايزة اتصاب بالمرض تاني مع احترامي للمهرجان والقائمين عليه وبالمناسبة بشري صديقتي جدا بس انا مستحيل اروح مهرجان من غير دعوة رسمية".

من ناحية أخري طرح النجم اللبناني رامى عياش، مؤخرا كليب أغنية "دقى يا مزيكا" الذى صورها في مدينة الجونة لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته الرابعة".

والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرجة مريم الباجورها وظهر في الكليب عدد كبير من الفنانين الذين تواجدوا في الجونة للمشاركة في فعاليات المهرجان.


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