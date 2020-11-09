نجم إنبي السابق يكشف صدمة بشأن محمد صلاح: شقيقه قابلني بشكل سيئ









كشف نجم نادي إنبي السابق عن صدمة جديدة بشأن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.





وأبدى محمد صبحي لاعب إنبي والمنتخب الأولمبي السابق ضيقه بسبب مايتعرض له من أزمات مادية.





وقال صبحي خلال حواره لبرنامج الماتش: "والدتي مريضة جدا واسهرا دائما بجوارها وهذا الأمر يؤثر على نفسيتي بشكل كبير".





وعن ماقاله بشأن محمد صلاح قال: "هو كان صديق مقرب لي وكان دائم التحدي معي في الملعب عندما كان لاعبا في المقاولون العرب، وأتمنى أن يصبح أفضل لاعب في العالم".





وأردف: "ماحدث كان مع شقيقه، عندما اصطحبت والدي وذهبت إلى منزله بطنطا ولكن استقبال شقيقه لنا كان سيء وأعطاني مائة جنيه".



