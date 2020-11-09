كواليس لقاء وزير الشباب والرياضة مع نجم إنبي السابق لحل مشكلة مرض والدته

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف محمد صبحي لاعب إنبي ومنتخب الشباب السابق كواليس لقاؤه مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لبحث أزمته في عدم قدرته على علاج والدته.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج الماتش، أن الوزير أكد على دعمه له حتى يعود للعمل في مجاله مرة، ووجه صبحي الشكر للوزير على مساندته ودعمه وحسن استقباله.

وتابع أن أمواله تم صرفها على مرض والده ووالدته بجانب زواجه موضحا أنه عانى من أزمات عائلية تسببت في تشتيت تركيزه وإبعاده عن كرة القدم.

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