مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
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أعلنت المستشار مرتضى منصور، أرقام قال إنها لفرز اللجان بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث تبين منها أنه متصدر للمرشحين.

وقال، في منشور عبر الصفحة الرسمية على "فيس بك": "بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة من واقع محاضر الفرز الرسمية المستشار مرتضي منصور يتصدر المركز الأول ويتقدم عن أقرب منافسيه بثلاثة ألاف صوت".

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجاري.

ومن الجدير بالذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

ونشر المستشار مرتضى منصور الصورة التالية على حسابه:

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