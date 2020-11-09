موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني

خسر نادي ريال مدريد أمام فالنسيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره فالنسيا يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وتلعب المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.



