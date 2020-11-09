نجم إنبي السابق: مصطفى يونس عملي بلوك لهذا السبب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف واحد من نجوم نادي إنبي السابقين عن صدمة قوية بشأن مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق.

وأكد محمد صبحي، لاعب إنبي السابق، أن مصطفى يونس كان مدربه بمنتخب الشباب لكنه تخلى عنه في أصعب وقت 

وقال محمد خلال حواره ببرنامج الماتش: "مصطفى يونس كان مدربي في منتخب الشباب تحدثت معه لكنه تخلى عني وعملي بلوك على كل الأرقام التي تحدثت معه عنها".

وأكمل: "خالد مرتجي تحدث معي بطريقة سيئة، وعندما تواصلت معه وطلبت منه مساعدتي قال لي الأقربون أولى بالمعروف ثم عملي بلوك".

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