أحمد فتحي: اللعب بجوار مؤمن زكريا متعة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث أحمد فتحي، لاعب وقائد النادي الأهلي والمنتقل بداية الموسم الجديد إلى بيراميدز عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، 

وقال أحمد فتحي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللعب بجوار مؤمن زكريا متعة كروية خاصة فهو لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز وكثير التحرك ويمنحك عدة حلول داخل الملعب".

وتابع: "مؤمن له دور داخل وخارج الملعب والجميع يحبه ويخلق حالة خاصة بين اللاعبين ودائمًا كثير الهزار لإسعاد الجميع أتمنى شفاؤه وعودته في أسرع وقت".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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