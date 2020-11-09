ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:06 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يتصدره الدولي الإسباني میکل اویارزابال مهاجم فريق ريال سوسيدا، جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد بخمسة أهداف، وبفارق هدف وحيد عن لويس سواريز، لاعب فريق أتلتيكو مدريد.


نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة في تسجيل ثنائية بشباك ريال بيتيس في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن
مباريات الجولة التاسعة لليجا.

وجاء الهدف الأول لميسي من ركلة جزاء، في الدقيقة 62، أما الهدف الثاني فجاء من لعب مفتوح، في الدقيقة 82.


وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وفالنسيا كالآتي:-


1_میکل اویارزابال ريال سوسیداد بخمسة أهداف.

2_لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 4 أهداف.

3_باكو ألكاسير، فياريال، 4 أهداف.

4_أنسوفاتی، برشلونة، 4 أهداف.

5_بورتو، ريال سوسيداد، 4 أهداف.

6_باكو ألكاسير، فياريال، 4 أهداف.

7_تيو، ريال بيتيس، 4 أهداف .

8_یاجو أسباس، سيلتا فيجو، 4 أهداف.

9_ميسي برشلونة، 3 أهداف

10_کریم بنزيما، ريال مدريد، 3 أهداف.

11_جواو فیلیکس، أتلتيكو مدريد، 3 أهداف.

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