عاجل.. مرشح يعلن إصابته باشتباه كورونا الخميس الماضي

أعلن الدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، والمرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، إصابته باشتباه بكورونا يوم الخميس الماضي، ودخوله العزل الطبي، وإدارته للعملية الانتخابية من داخل العزل.



