عاجل.. مرشح يعلن إصابته باشتباه كورونا الخميس الماضي
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
محمد ضوه
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أعلن الدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، والمرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، إصابته باشتباه بكورونا يوم الخميس الماضي، ودخوله العزل الطبي، وإدارته للعملية الانتخابية من داخل العزل.
وقال المرشح، في بيان، "شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا، وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم واكون سبب في إيذاء أحد".