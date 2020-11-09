أنباء عن إصابة الفنانة أروى جودة بفيروس "كورونا"





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإصابة الفنانة أروى جودة بفيروس "كورونا" المستجد، ضمن الفنانين الذين حضروا مؤخرًا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وأعلنوا إصابتهم بالفيروس.





ولم يتثى لـ "الفجر الفني" التأكد من صحة الخبر، الذي تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية.





يذكر أن الفنانة أروى جودة، خطفت الأنظار منذ ظهورها في افتتاح " مهرجان الجونة السينمائي" حتى آخر يوم من أيام المهرجان.





وحرصت جودة على تألقها طوال أيام المهرجان حيث ارتدت عددًا من الفساتين المثيرة كما حرصت على ارتداء الكمامات المطرزة.



