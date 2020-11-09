مدرب منتخب مصر: مؤمن زكريا كان أهم لاعبي الأهلي في هذه الفترة









تحدث سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال سيد معوض في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا كان أهم لاعبي الأهلي في فترة وجودي مدربا بجهاز البدري".





وأوضح: "عندما كنت مدربًا مساعدًا بجهاز حسام البدري كمديرًا فنيًا للأهلي كان مؤمن أهم لاعب في التشكيل الأساسي للأحمر فهو لاعب متعدد المواهب والمزايا".



