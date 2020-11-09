مدرب منتخب مصر: مؤمن زكريا كان أهم لاعبي الأهلي في هذه الفترة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال سيد معوض في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا كان أهم لاعبي الأهلي في فترة وجودي مدربا بجهاز البدري".

وأوضح: "عندما كنت مدربًا مساعدًا بجهاز حسام البدري كمديرًا فنيًا للأهلي كان مؤمن أهم لاعب في التشكيل الأساسي للأحمر فهو لاعب متعدد المواهب والمزايا".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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