مدرب منتخب مصر: مؤمن زكريا انصف رؤية الزمالك بالتعاقد معه من الإنتاج الحربي









تحدث طارق مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.





وقال طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا انصف رؤية الزمالك بالتعاقد معه من الإنتاج الحربي".





وأوضح: "مؤمن زكريا قدم مستوى رائع في صفوف نادي الزمالك وساعد في الفوز بمباريات هامة خلال تواجده داخل نادي ميت عقبة".



