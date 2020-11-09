مباراة فنية بين نجوم مصر ولبنان والعراق في الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقي العربية 29

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تألق النجم اللبنانى وائل جسار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش واكد ان لقاءه بجمهوره فى المهرجان ياتى لاول مرة بعد 8 شهور بسبب ازمة كورونا.

وتغنى بنخبة من أعماله الخاصة منها بحبك يا مصر التى تمنى لها السلامة من الجائحة ، غريبة الناس ، بتوحشني ، موجوع ، مشيت خلاص ، حلم حياتي ، انت مين ياللي انا مش عارفك، مليون مرة احبك ، ماتغيبش ثواني ، نخبي ليه ، خليني ذكري ، نهاية واحدة .

كما قدم النجم هُمام ابراهيم تحية عراقية لمصر وشعبها وفرض شخصيته الفنية فى غناء مجموعة من الاعمال المصرية والعراقية منها حافية القدمين ، إنساني ، جرحونا برمش عين ، زيديني عشقاً ، موال ودبكة عراقي ، موعود ، ليتهم ، كثر الحديث واحلف بسماها وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى .

وعزف محسن ابراهيم على اوتار قلوب الحضور وبالة العود قدم لحن اغنية هان الود من مؤلفات موسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب ، واستلهمت اجفان اعمال مطربات زمن الفن الجميل وادت شباكنا ستايره حرير لـ شادية ، وبكرة يا حبيبي لـ وردة ، وكان الحفل قد بدأ بموسيقي اغنية بنادي عليك لفريد الاطرش .

كما اقيم علي مسرح الجمهورية حفلا من اعمال الموسيقار بليغ حمدي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ومشاركة المطربين ايات فاروق ، وليد حيدر ، ندى غالب ، محمد متولي ، اية عبد الله ، عازفة القانون عفاف شكري .


واختضن مسرح سيد درويش "اوبرا الاسكندرية" حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي قدم خلالها جولة غنائية من روائع اعمال كوكب الشرق ام كلثوم اداها كل من المطربتين حسناء و نهاد فتحي.

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