"الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة وائل جسار بفيروس "كورونا"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علم 'الفجر الفني' من مصادره الخاصة أن النجم اللبناني وائل جسار، أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل فترة وتم شفائه منه ولكنه يلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية وذلك جعله يسارع بالمغادرة بعد انتهاء حفله ضمن مهرجان الموسيقي العربية الذي أقيم بالأمس. 

وأبلغ جسار، الجميع أنه لن يسجل مع الكاميرات وذلك خوفا من إصابته بالمرض مرة أخري بسبب التزاحم.

وتألق الفنان اللبناني وائل جسار في حفل اليوم على مسرح النافورة بدار الأوبرا، ضمن الدورة ال٢٩ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وبدأ وائل جسار حفله بأغنية بحبك يا مصر، كما قدم باقة من أجمل الأغاني منها:" غريبة الناس، بتوحشيني، موجوع، مشيت خلاص، حلم حياتي، أنت مين ياللي أنا مش عارفك".

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، افتتحت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 1 نوفمبر ويقام حتى 10 من الشهر نفسه، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.

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