"الأرصاد" تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلاً: "البلاد بصدد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، خاصة السلوم، ومطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والرشيد والبحيرة.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الـ48 ساعة الماضية شهدت سقوط أمطار رعدية على الاسكندرية، وخلال الساعات المقبلة ستخف غزارة الأمطار على السواحل الغربية باستثناء السلوم ومطروح.

وأشار إلى أن البلاد شهدت سحب رعدية ممطرة على ارتفاعات شاهقة، وفي نفس الوقت قريبة من سطح الأرض، وهذا ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على مطروح اليوم.

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في سياق منفصل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى.

كما توقعت الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس معتدلًا في جنوب وشمال سيناء وجنوب الصعيد، وسيكون مائلًا للبرودة على أغلب أنحاء البلاد، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 17
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 19
بورسعيد العظمى 24 والصغرى 17
دمياط العظمى 22 والصغرى 19
الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 16
السويس العظمى 24 والصغرى 19
العريش العظمى 24 والصغرى 16
طابا العظمى 24 والصغرى 17
سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 8
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 22
الغردقة العظمى 28 والصغرى 21
الفيوم العظمى 25 والصغرى 18
بني سويف العظمى 25 الصغرى 18

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