وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.



قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أكثر الأماكن المغلقة هي الأكثر خطورة، فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، أما أماكن التسوق فتعتبر من الأماكن متوسطة الخطورة، لأن الناس في الغالب يتواجدون في أماكن مفتوحةوأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، مساء الأحد،: "كل ما نبقى قاعدين في مكان لفترة أطول، فترة التعرض بتبقى اعلى وتكون احتمالات الإصابة بفيروس كورونا الأعلى".وحول الأشخاص معتادي الإقامة معظم الوقت داخل المنازل، نصحت "زايد"، بأن يأخذوا حذرهم من بعض التصرفات وبخاصة من الأشخاص القادمين من خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة إذ أنها تتحول بذلك إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس، ولا تظهر عليه أعراض المرض.وتابعت وزيرة الصحة، أن أكثر من 56% من الوفيات فوق سن 50 سنة، وبالتالي فانهم يجب أن يخرجوا من المنزل لاستنشاق الهواء ولكن مع أخذ الحيطة والحذر والا يبقوا في أماكن مغلقة لفترات طويلة مع مراعاة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري.وأوضحت: "لو مأخدناش بإجراءات ومضمنتش اللي داخل واللي طالع عليّ ببقى في خطر أكبر، لأن فترة التعرض للإصابة بكورونا و65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت".اقرأ أيضًا: