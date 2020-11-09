العثور على جثة طالب قُتل بطلق ناري وطعنة بجوار مصرف زراعي ببني سويف

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:28 ص
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
عثر أهالي قرية "البرج" التابعة لمركز ناصر ببني سويف، مساء الأحد، على جثة لطالب يبلغ من العمر 16 عامًا، ملقاة على أحد جانبي مصرف زراعي، أمام عزبة "محمد عبدالرحمن" وبها إصابة بطلق ناري بالعين وطعنة بالجانب الأيمن.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة على أحد جانبي مصرف زراعي، أمام عزبة "محمد عبدالرحمن" التابعة لدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى "إسلام.ع.س.أ" 16 سنة، مقيم قرية البرج، مركز ناصر، الواقعة بين قريتي بهبشين والبرج، وبها إصابة بطلق ناري بالعين وطعنة بالجانب الأيمن، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللأزمة، وأخطرت النيابة العامة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، جهودها، لكشف غموض الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

منذ حوالي 7 ساعات

مرشح يحصل على 16 صوتا بعد وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد موسى للخاسرين بالانتخابات: "تتعوض بعد 5 سنين" (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب بهارفارد: لقاحات كورونا الأمريكية ستكون موجودة قبل تولي بايدن الرئاسة (فيديو)

منذ 35 دقيقة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 6 ساعات

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أصابة موظف وسائق بطلق ناري من قبل مجهولين بطريق "الفيوم ـ بني سويف" الزراعي

بالأسماء.. إصابة 7 في إنقلاب "تروسيكل" بطريق بهبشين ببني سويف

كردون أمني حول "الشناوية" عقب مشاجرة عائلتين ببني سويف

إصابة 3 طلاب في انقلاب "توك توك" ببني سويف

بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في 3 حوادث ببني سويف

بسيارة الوحدة المحلية.. مصرع طفل دهسا في بني سويف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 ص

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

01:17 ص

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

11:56 م

أحمد موسى للخاسرين بالانتخابات: "تتعوض بعد 5 سنين" (فيديو)

06:38 ص

عماد الدين أديب عن فوز "بايدن": سنشهد إعادة تدوير الربيع العربي

04:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض