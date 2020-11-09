العثور على جثة طالب قُتل بطلق ناري وطعنة بجوار مصرف زراعي ببني سويف

عثر أهالي قرية "البرج" التابعة لمركز ناصر ببني سويف، مساء الأحد، على جثة لطالب يبلغ من العمر 16 عامًا، ملقاة على أحد جانبي مصرف زراعي، أمام عزبة "محمد عبدالرحمن" وبها إصابة بطلق ناري بالعين وطعنة بالجانب الأيمن.





وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة على أحد جانبي مصرف زراعي، أمام عزبة "محمد عبدالرحمن" التابعة لدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.





وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى "إسلام.ع.س.أ" 16 سنة، مقيم قرية البرج، مركز ناصر، الواقعة بين قريتي بهبشين والبرج، وبها إصابة بطلق ناري بالعين وطعنة بالجانب الأيمن، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة.



