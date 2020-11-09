أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:17 ص
Advertisements
كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة خروج والده مرتضى منصور المرشح بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية من سباق انتخابات مجلس النواب وتذيله القائمة في عملية فرز الأصوات التي تجرى حاليا في دائرة ميت غمر بالدقهلية.
وقال، إن مرتضى منصور متقدم حتى الآن طبقا للمؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات.
وكتب، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بعد فرز ٣٠٪ من عدد اللجان مرتضى منصور متقدما في المركز الاول ان شاء الله خير".
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجاري.
ومن الجدير بالذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا