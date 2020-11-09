أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة خروج والده مرتضى منصور المرشح بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية من سباق انتخابات مجلس النواب وتذيله القائمة في عملية فرز الأصوات التي تجرى حاليا في دائرة ميت غمر بالدقهلية.





وقال، إن مرتضى منصور متقدم حتى الآن طبقا للمؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات.





وكتب، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بعد فرز ٣٠٪ من عدد اللجان مرتضى منصور متقدما في المركز الاول ان شاء الله خير".



