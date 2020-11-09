شاهد.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المحافظة اليوم

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حالة الطقس اليوم أفضل من الأمس، مشيرًا إلى أن تساقط الأمطار كانت بسيطة ومتوسطة على جميع أنحاء المحافظة.



وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن جميع سيارات الشفط تولت تصريف المياه في جميع الشوارع الرئيسية، كما عملت على تصريف الأمطار التي وصلت إلى المنازل.



وتابع "الوضع افضل من أمس، الشوارع الرئيسية تعمل بصورة جيدة والسيولة المرورية جيدة باستثناء بعض تجمعات المياه في بعض الشوارع الجانبية والتي يتم تصريفها حاليًا، الوضع إلى حد ما جيد".



وأشار إلى أن هناك تنسيق تام بين الأجهزة الأمنية وشركات المياه والصرف الصحي بالمحافظة وهيئة الأرصاد لمتابعة حالة الطقس، موضحًا أنه سيتم عودة المدارس والجامعات بداية من غدا الاثنين بعد التأكد من هيئة الأرصاد باستمرار سقوط الأمطار ولكن بصورة بسيطة.





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تشير توقعات مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار غزيرة اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل على مطروح وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وقد تصل إلى شمال الصعيد.



ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة، غدا الاثنين على السواحل الشمالية الغربية والتى تقل شدتها على السواحل الشمالية للدلتا والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.



وتشير التوقعات، إلى سقوط أمطار خفيفة الثلاثاء على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.