علي الحجار لـ"الفجر الفني": لا أستطيع العيش بدون غناء.. ومهرجان الموسيقي العربية يطبق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع عدوى "كورونا"

*اعتبر نفسي محظوظًا بالعمل مع عمر خيرت

*فكرة حفلات الاونلاين نجحت مع الجمهور

*هذه نوعية الاغاني التي أرفضها!

كيف ترى هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية وسط فيروس كورونا؟



ماذا يعني الغناء بالنسبة لك وذلك بعد أن وافقت على المشاركة رغم ظروف كورونا؟



ما هو تقييمك لتجربة إقامة الحفلات في الاستديو بدون جمهور؟



كيف نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة بالتواصل مع جمهور الشباب ؟





ما هو الشكل الموسيقي الذي يرفضه دائما علي الحجار؟

أرفض دائما الأغاني التي تتضمن كلمات وألحان ليست مناسبة أو شاذة، فالعناصر المطلوبة دائما في فن الأغنية هي الكلمة الجيدة واللحن المناسب بالإضافة إلى الصوت السليم الذين يمتلك القدرة على غناء نغمات اللحن بعيدا عن الأجهزة الصوتية ومحسنات الصوت.





كيف ترى التعاون بينك وبين الموسيقار عمر خيرت؟

أعتبر نفسي محظوظا بالعمل مع قامات كبيرة مثل عمر خيرت ونجحت معه في تقديم أغاني رائعة مثل أغنية (عارفة) التي دائما ما عليها مطلب جماهيري كبير في الحفلات وغيرها من الأغاني المميزة.













يعتبر النجم علي الحجار، علامة من علامات الفن حيث دائما من المستحيل عدم إيجاد شخص يغني 'عارفة' أو تتر مسلسل المال والبنون وعدد آخر وكبير من أغانيه التي علقت مع جمهوره ودائما يتواجد في مهرجان الموسيقي العربية وكان لنا هذا الحوار معه؟أعتقد أن قرار نقل الحفلات من المسرح الكبير للنافورة كان صائبا من أجل تطبيق كل الإجراءات الوقائية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى يتم استئناف الأنشطة الموسيقية والغنائية مرة أخرى في دار الأوبرا.وتم تطبيق البروتوكول الصحي وكذلك الالتزام بالتباعد بين المقاعد تجنبا للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى إلزام الحضور بارتداء الكمامات.والحمدلله على الرغم من إقامة الحفلات لكننا لم نسمع عن أي إصابة بفيروس كورونا لذلك علينا أن نسعد بهذا القرار الشجاع الذي اتخذته وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.الغناء بالنسبة لي وللفنان بشكل عام مثل الماء والهواء لا يمكن الاستغناء عنه وأنا لا استطيع أن أعيش بدون أن أغني، وكورونا لن يمنعني من إقامة الحفلات والغناء على خشبة المسرح، وسأحاول الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية طوال تلك الفترة.أعتقد أني نجحت أيضا في تطبيق فكرة إقامة الحفلات بدون جمهور عبر الأستوديو الخاص بي وإذاعتها عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أتواصل مع جمهوري ويشاهدها وهو في بيته.الموسيقى والغناء أهم شيء في حياتي وهما مهنتي ومنذ صغري أُفضل دائما السماع إلى الموسيقى الراقية والتي ترتقي بالذوق والمشاعر.حتى كنت أسأل والدي دائما عن سر رفضه في البداية احترافي الغناء فكنتت أقول له لماذا ترفض دخولي المجال فكان رده دائما عليّ أنه علّمني الغناء حتى ارتقي بذوقي وأعرف كيف أتعامل مع الناس.وغنائي في الأساس يخاطب الوجدان والمشاعر وليس الغرائز ولا حب جمع الأموال.