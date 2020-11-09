طبيب بهارفارد: لقاحات كورونا الأمريكية ستكون موجودة قبل تولي بايدن الرئاسة (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد، تأثير كورونا على المصوّت الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال "حمدي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن ادارة ترامب لملف كورونا كانت سيئة لغاية خاصة عندما تخلط السياسة مع العلم، وأدائه مع الجائحة كان بنسبة 50% وكانت مشكلته الأساسية في ارتداء الكمامة واستهتاره الواضح بها".

وأضاف "كان من الممكن أن يوقف الفيروس في حالة ألزم الأمريكان بارتداء الكمامة منذ انطلاق الجائحة، ولكن استهتاره بهذا الموضوع كان كارثة وكان السبب الرئيسي في خسارته للانتخابات"، مشيرًا إلى أن لقاحات كورونا الأمريكية ستكون موجودة قبل تولي جو بايدن الرئاسة.

وتابع "في 20 يناير سيكون هناك لقاحين خاصين بشركتي فايزر واسترا زينكا الذين يستعدون في نوفمبر الجاري إلى الانتهاء من تجارب المرحلة الثالثة، وسيتم توفير أحد الفاكسين الخاص بهما الأول في أواخر ديسمبر المقبل والثاني في بداية يناير 2021 وهذا سيكون حظ كبير لبادين الذي سيواجه انتشار كبير للفيروس حاليًا بين صفوف الأمريكان بنسبة وصلت إلى 47%".

واختتم أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد، حديثه بالإشارة إلى أن أغلب الحالات في مصر تعاني من أعراض إسهال وارتفاع خفيف في درجات الحرارة وهذه أعراض بسيطة، ولكنه يتوقع أن يكون هناك انتشار كبير في الحالات إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات التي أعلنت عنها وزارة الصحة ومجلس الوزراء. 

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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