محمد صبحي: الحديث عن أفضلية بايدن على ترامب "كلام مقاهي"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الفنان محمد صبحي، إن الحديث على أن الرئيس الأمريكي جون بايدن أفضل من الرئيس السابق دونالد ترامب، لا يخرج عن كونه حوار مجالس مقاهي لا يعبر عن الحقيقية.

وعن الانتخابات الأمريكية، قال "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد: "دي أكبر كوميديا في تاريخ البشرية، والعرب مهتمين باللي هيحكم أمريكا أكثر من اللي هيحكمهم، الرئاسة الأمريكية قد تتغير ولكن السياسة واحد رغم اختلاف الأشخاص". 

ومن جانب آخر أكد "صحي"، أن مصر خاضت أربع حروب من أجل القضية الفلسطينية وضحت بأولادها في هذه الحروب، وقامت بإعداد سلام مع إسرائيل مقابل استرداد كامل أرضها، ورغم كل ذلك قال السادات: "لا أستطيع أن أجبر شعبي على التطبيع". 

وتابع عن تكريم ممثل إسرائيلي في مهرجان الجونة بحجة أنها وجهة نظر أمر لا ينبغي، معقبًا: "الشعب المصري رافض التطبيع، والتطبيع مع إسرائيل ليس وجهة نظر". 

وأشار إلى أن الفنان الذي تم تكريمه ليس إسرائيليًا فقط، ولكنه مؤيد للصهيونية، معقبًا: "هي حبكت يعني أننا نكرم ممثل إسرائيلي، كان اختيار غير موفق.. أنا أؤمن بكل الأديان السماوية، لكني ضد الصهيونية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صبحي بوابة الفجر امريكا الفجر

أخبار تهمك

مرشح يحصل على 25 صوتا بعد وفاته

منذ 40 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

عمرو موسى: هكذا يجب أن تتعامل مصر مع أمريكا بعد فوز بايدن

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 14 ساعة

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 16 ساعة

محمد صبحي: الحديث عن أفضلية بايدن على ترامب "كلام مقاهي"

منذ 40 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 ص

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

01:17 ص

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

11:56 م

مرشح يحصل على 25 صوتا بعد وفاته

03:42 ص

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض