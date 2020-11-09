محمد صبحي: الحديث عن أفضلية بايدن على ترامب "كلام مقاهي"

قال الفنان محمد صبحي، إن الحديث على أن الرئيس الأمريكي جون بايدن أفضل من الرئيس السابق دونالد ترامب، لا يخرج عن كونه حوار مجالس مقاهي لا يعبر عن الحقيقية.





وعن الانتخابات الأمريكية، قال "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد: "دي أكبر كوميديا في تاريخ البشرية، والعرب مهتمين باللي هيحكم أمريكا أكثر من اللي هيحكمهم، الرئاسة الأمريكية قد تتغير ولكن السياسة واحد رغم اختلاف الأشخاص".





ومن جانب آخر أكد "صحي"، أن مصر خاضت أربع حروب من أجل القضية الفلسطينية وضحت بأولادها في هذه الحروب، وقامت بإعداد سلام مع إسرائيل مقابل استرداد كامل أرضها، ورغم كل ذلك قال السادات: "لا أستطيع أن أجبر شعبي على التطبيع".





وتابع عن تكريم ممثل إسرائيلي في مهرجان الجونة بحجة أنها وجهة نظر أمر لا ينبغي، معقبًا: "الشعب المصري رافض التطبيع، والتطبيع مع إسرائيل ليس وجهة نظر".



