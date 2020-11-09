عاجل.. مرتضى منصور الثالث بعد فرز لجنة ميت محسن

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
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حصل مرشح مجلس النواب مرتضى منصور على 880 صوتا في لجنة ميت محسن في ميت غمر، حيث أعلنت اللجنة الفرعية بميت محسن فى مدينة ميت غمر، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، في ثاني مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التي أظهرت أيضًا حصول بدوى عبد اللطيف على 1187 صوتا والمرشح أحمد الألفي على 1375 صوتا، والمرشح أسامة راضى على 555 صوتا.

وكان بدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

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