أحمد موسى للخاسرين بالانتخابات: "تتعوض بعد 5 سنين" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فارق بين الحصر العددي والنتيجة النهائية، مؤكدا أنه يجب أن يأخذ الجميع الأمر بالروح الرياضية.





وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أنه قد يحسم أحمد الألفي، وبدوي عبد اللطيف الانتخابات في ميت غمر.





وأكمل "مش لازم كل مرة المرشح اللي يدخل الانتخابات يفوز، الانتخابات يا أول يا تاني، مش رابع ولا خامس هروح ألعب في الكونفدرالية".





وأضاف "حال خسارة مرتضى منصور، يجب أن يأخذ الأمر بروح رياضية، جميعنا نحتكم إلى الصندوق»، مردفا "الخاسر يترشح تاني، نخسن وبعد 5 سنين نتعلم من الأخطاء".



