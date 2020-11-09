أحمد موسى يكشف مصير مرتضى منصور في الانتخابات (فيديو)
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:08 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مرتضى منصور من المحتمل أن يكون في المركز التاسع أو العاشر في انتخابات النواب بدائرة ميت غمر طبقا للمؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات.
وتابع، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مرتضى منصور قد لا يكون في الإعادة لأن الأصوات التي حصل عليها حتى الآن ضعيفة في بعض اللجان مقابل باقي المرشحين، مشيرا إلى أن دائرة ميت غمر التي ينافس فيها مرتضى منصور مرجح أن تنتهي من الجولة الأولى.
وأكد موسى، أن الدولة المصرية لا تتدخل في الانتخابات، والقضاة يباشرون الانتخابات من الألف للياء.
وأشار، إلى أن المواطن لديه وعي يختار من يريد دون أن توجيهات، مطالبا الجميع بالهدوء واحترام الصندوق ودولة القانون.