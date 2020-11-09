أحمد موسى يكشف مصير مرتضى منصور في الانتخابات (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مرتضى منصور من المحتمل أن يكون في المركز التاسع أو العاشر في انتخابات النواب بدائرة ميت غمر طبقا للمؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات.

وتابع، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مرتضى منصور قد لا يكون في الإعادة لأن الأصوات التي حصل عليها حتى الآن ضعيفة في بعض اللجان مقابل باقي المرشحين، مشيرا إلى أن دائرة ميت غمر التي ينافس فيها مرتضى منصور مرجح أن تنتهي من الجولة الأولى.

وأكد موسى، أن الدولة المصرية لا تتدخل في الانتخابات، والقضاة يباشرون الانتخابات من الألف للياء.

وأشار، إلى أن المواطن لديه وعي يختار من يريد دون أن توجيهات، مطالبا الجميع بالهدوء واحترام الصندوق ودولة القانون.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يدفع نجم الأهلي للرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يستقر على عودة مهاجم الزمالك المعار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 8 ساعات

"خده على أد عقله".. تعليق صادم من محمد عبدالرحمن عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

التطورات الجديدة في صفقة إنتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 م

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

12:31 ص

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

12:13 ص

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

03:13 م

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

11:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض