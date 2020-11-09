لامبارد يُشيد بـ حكيم زياش بعد الفوز على شيفيلد













أشاد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بنجمه المغربي فرانك لامبارد، عقب فوز البلوز علي شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.









وحقق تشيلسي الفوز على حساب شيفيلد برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب ستامفورد بريدج.





وتمكن زياش من صناعة هدفين خلال اللقاء، ليقود تشيلسي لفوز جديد في البريمييرليج.









وقال لامبارد في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "زياش لاعب من طراز عالمي، غاب عن الفريق لفترة طويلة قبل أن يعود قوياً، وهو يمثل إضافة كبيرة لنا".



