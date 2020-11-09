الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ بمحافظات الوجه البحري (فيديو)

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بداية من اليوم الاثنين سوف تقل حدة موجة الطقس السيء التي شهدتها عددًا من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن كميات الأمطار سوف تقل كمياتها.





وأضاف "إيمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك تحسن في الأحوال الجوية على محافظة الإسكندرية، موضحًا أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بعد موجة الطقس السيؤ وكميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة على مدار يومي السبت والأحد.





وأشارت إلى انحصار غزارة الأمطار على مديني السلوم ومطروح، مع إمكانية سقوط بعض الأمطار الخفيفة على محافظة القاهرة، مستطردة "هذه الأجواء طبيعية في هذا التوقيت من العام والذي يكون فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى 17 درجة، ولكن متوقع ارتفاعها لتصل إلى 25 درجة خلال الأيام المقبلة".





وتشير توقعات مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار غزيرة اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل على مطروح وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وقد تصل إلى شمال الصعيد.





ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة، غدا الاثنين على السواحل الشمالية الغربية والتى تقل شدتها على السواحل الشمالية للدلتا والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.



