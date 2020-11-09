"مكافحة كورونا": الأرقام في تزايد.. ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية

"مكافحة كورونا": الأرقام في تزايد.. ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:07 ص
داليا الحسين
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أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن مؤتمر وزارة الصحة اظهر الكثير حول كورونا وتطوره خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الأرقام في تزايد، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن فصل الشتاء من الفصول التي تنشط فيه الفيروسات بشكل عام، وكورونا أيضًا، لافتا إلى أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد الإصابات.
وقال "حسني"، إن زيادة أعداد المصابين بكورونا لا يحكمه فقط العامل الجوي ودخول فصل الشتاء، ولكن سلوك المواطن، منوها أن الإجراءات الاحترازية هي طوق الأمان للمواطنين وسلامتهم من فيروس كورونا، والمسافة الامنة والتهوية تساعد بشكل كبير على عدم انتشار كورونا.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 108962 حالة من ضمنهم 100239 حالة تم شفاؤها، و6355 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن فصل الشتاء من الفصول التي تنشط فيه الفيروسات بشكل عام، وكورونا أيضًا، لافتا إلى أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد الإصابات.
وقال "حسني"، إن زيادة أعداد المصابين بكورونا لا يحكمه فقط العامل الجوي ودخول فصل الشتاء، ولكن سلوك المواطن، منوها أن الإجراءات الاحترازية هي طوق الأمان للمواطنين وسلامتهم من فيروس كورونا، والمسافة الامنة والتهوية تساعد بشكل كبير على عدم انتشار كورونا.
إقرأ أيضا..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 108962 حالة من ضمنهم 100239 حالة تم شفاؤها، و6355 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.