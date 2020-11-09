حوار.. حكاية لاعب القنطرة الذي حقق رقما قياسيا في عدد المباريات

- حدثنا عن بداياتك مع لعبة كرة القدم ؟



- ماذا عن انتقالاتك بين فرق القسمين الثاني و الثالث ؟



- ما شعورك بعد الاحتفال بك من قبل الاتحاد؟



- بعد تحقيق هذا الانجاز ، هل ستستمر في اللعب ام لديك اتجاه أخر ؟



- حدثنا عن اكثر الاشياء التي تعلمتها من كرة القدم؟



- ما هي اكثر المباريات التي لن تنساها خلال مشوارك كلاعب؟



- من هم اكثر المدربين تأثيرا في حياتك داخل القنطرة؟



- هل هذا الانجاز دافع لتحقيق المزيد في المجال التدريبي؟



اللعب لسنوات طويلة يمنح اللاعب خبرات وانجازات ، حتى لو كان اللعب منحصرا بدوري المظاليم حيث الأقسام الثانية و الثالثة والرابعة .وهذا ما فعله اللاعب عبد الله الشيخ لاعب القنطرة غرب الحالي ، فهو من مواليد عام ١٩٨٤ ، وابن من ابناء محافظة الإسماعيلية ، والذي تم تكريمه منذ أيام خلال مشاركته في لقاء فريقه القنطرة امام الرباط في دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث ، حيث حرص الإتحاد المصري على تكريمه بعد الوصول للعب ٤٠٧ مباراة بدوري المظاليم .وللتعرف أكثر على عبد الله الشيخ ووجهته القادمة بعد تحقيق هذا العدد من المباريات ، كان للفجر معه هذا الحوار :كانت البدايات مع كرة القدم من الشارع حيث اللعب مع الأصدقاء ، حتى شاهدنا مدرب من نادي القنطرة وطلب مننا الانضمام للنادي واللعب فيه وكان ذلك عام ١٩٩٣ ، وتم تكوين فريق ناشئين ، وقد كرمني الله معهم حيث حصلت على بطولتين قطاعات ، وفي سن ال١٦ وفي ظل قيادة طارق زين حيث تم تصعيدي للفريق الأول ، وكنا حينها في الممتاز ب وكان معنا حينها المعادن و الترسانة و جمهورية شبين وكنا نلعب في الموسم حوالي ٣٦ مباراة ، وكان الدوري مكون من دوري ممتاز وممتاز ب فقط .اكثر فريق لعبت معه هو القنطرة وايضا القناة تحت قيادة محمد محمد عبد السميع ، ولعبت في فريق الجيش الثاني تحت قيادة كمال عتمان عام ٢٠٠٣ ، ونادي أبو خليفة ولعبت ايضا مع فريق بورفؤاد لكن مدة قليلة تحت قيادة المدير الفني حينها احمد الزيز .لم اكن اعلم انني وصلت لهذا الرقم الكبير من المباريات ، حتى أخبرني مسؤلي المنطقة قبل لقاء القنطرة والرباط بالترقي أنه سيتم تكريمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الوصول للعب ٤٠٧ مباراة بالقسمين الثاني والثالث ، وهذا اعتبره من أكبر انجازات حياتيالمباراة القادمة أمام فارسكور في نهاية دورة الترقي ستكون أخر مبارياتي كلاعب و كقائد لفريق القنطرة ، وأتمنى أن أسعد بها بتحقيق الصعود لفريقي بالعودة للقسم الثالث ، وانا حاليا اشغل منصب مدير الكرة بالفريق بجانب اللعب ، وارغب بعد ذلك في الاتجاه للتدريب .اكثر شئ استفدت به خلال مشواري مع لعبة كرة القدم هو معرفة الناس والشخصيات المحترمة التي تعاملت معهم في رحلتي الكروية .الموسم الماضي كان لنا مباراة مهمة مع التل الكبير ، وكنا خسرانين ٢/٠ ، واستطعنا ان نفوز بنتيجة ٣/٢ ، وايضا مباراة من سنوات طويلة مع فريق الجيش الثالث في نهائي بطولة وكنا مهزومين ٣/١ ، وفزنا بها ٥/٣ .طارق زين من اكثر المدربين الذين لهم فضل عليا ، وصبري المنياوي ، و عمرو الشاذلي و طارق جمال .هدفي القادم هو العمل في المجال التدريبي ، وحصلت على دورات تدريبية مثل الأساسية و الرخصة c وكنت قد تقدمت للحصول على الرخصة c الأفروأسيوي في الامارات لكن جاءت كورونا ليتأجل ذلك .