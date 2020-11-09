حوار.. حكاية لاعب القنطرة الذي حقق رقما قياسيا في عدد المباريات
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:47 ص
ايمان الجعيدي
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اللعب لسنوات طويلة يمنح اللاعب خبرات وانجازات ، حتى لو كان اللعب منحصرا بدوري المظاليم حيث الأقسام الثانية و الثالثة والرابعة .
وهذا ما فعله اللاعب عبد الله الشيخ لاعب القنطرة غرب الحالي ، فهو من مواليد عام ١٩٨٤ ، وابن من ابناء محافظة الإسماعيلية ، والذي تم تكريمه منذ أيام خلال مشاركته في لقاء فريقه القنطرة امام الرباط في دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث ، حيث حرص الإتحاد المصري على تكريمه بعد الوصول للعب ٤٠٧ مباراة بدوري المظاليم .
وللتعرف أكثر على عبد الله الشيخ ووجهته القادمة بعد تحقيق هذا العدد من المباريات ، كان للفجر معه هذا الحوار :
- حدثنا عن بداياتك مع لعبة كرة القدم ؟
كانت البدايات مع كرة القدم من الشارع حيث اللعب مع الأصدقاء ، حتى شاهدنا مدرب من نادي القنطرة وطلب مننا الانضمام للنادي واللعب فيه وكان ذلك عام ١٩٩٣ ، وتم تكوين فريق ناشئين ، وقد كرمني الله معهم حيث حصلت على بطولتين قطاعات ، وفي سن ال١٦ وفي ظل قيادة طارق زين حيث تم تصعيدي للفريق الأول ، وكنا حينها في الممتاز ب وكان معنا حينها المعادن و الترسانة و جمهورية شبين وكنا نلعب في الموسم حوالي ٣٦ مباراة ، وكان الدوري مكون من دوري ممتاز وممتاز ب فقط .
- ماذا عن انتقالاتك بين فرق القسمين الثاني و الثالث ؟
اكثر فريق لعبت معه هو القنطرة وايضا القناة تحت قيادة محمد محمد عبد السميع ، ولعبت في فريق الجيش الثاني تحت قيادة كمال عتمان عام ٢٠٠٣ ، ونادي أبو خليفة ولعبت ايضا مع فريق بورفؤاد لكن مدة قليلة تحت قيادة المدير الفني حينها احمد الزيز .
- ما شعورك بعد الاحتفال بك من قبل الاتحاد؟
لم اكن اعلم انني وصلت لهذا الرقم الكبير من المباريات ، حتى أخبرني مسؤلي المنطقة قبل لقاء القنطرة والرباط بالترقي أنه سيتم تكريمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الوصول للعب ٤٠٧ مباراة بالقسمين الثاني والثالث ، وهذا اعتبره من أكبر انجازات حياتي
- بعد تحقيق هذا الانجاز ، هل ستستمر في اللعب ام لديك اتجاه أخر ؟
المباراة القادمة أمام فارسكور في نهاية دورة الترقي ستكون أخر مبارياتي كلاعب و كقائد لفريق القنطرة ، وأتمنى أن أسعد بها بتحقيق الصعود لفريقي بالعودة للقسم الثالث ، وانا حاليا اشغل منصب مدير الكرة بالفريق بجانب اللعب ، وارغب بعد ذلك في الاتجاه للتدريب .
- حدثنا عن اكثر الاشياء التي تعلمتها من كرة القدم؟
اكثر شئ استفدت به خلال مشواري مع لعبة كرة القدم هو معرفة الناس والشخصيات المحترمة التي تعاملت معهم في رحلتي الكروية .
- ما هي اكثر المباريات التي لن تنساها خلال مشوارك كلاعب؟
الموسم الماضي كان لنا مباراة مهمة مع التل الكبير ، وكنا خسرانين ٢/٠ ، واستطعنا ان نفوز بنتيجة ٣/٢ ، وايضا مباراة من سنوات طويلة مع فريق الجيش الثالث في نهائي بطولة وكنا مهزومين ٣/١ ، وفزنا بها ٥/٣ .
- من هم اكثر المدربين تأثيرا في حياتك داخل القنطرة؟
طارق زين من اكثر المدربين الذين لهم فضل عليا ، وصبري المنياوي ، و عمرو الشاذلي و طارق جمال .
- هل هذا الانجاز دافع لتحقيق المزيد في المجال التدريبي؟
هدفي القادم هو العمل في المجال التدريبي ، وحصلت على دورات تدريبية مثل الأساسية و الرخصة c وكنت قد تقدمت للحصول على الرخصة c الأفروأسيوي في الامارات لكن جاءت كورونا ليتأجل ذلك .
وهذا ما فعله اللاعب عبد الله الشيخ لاعب القنطرة غرب الحالي ، فهو من مواليد عام ١٩٨٤ ، وابن من ابناء محافظة الإسماعيلية ، والذي تم تكريمه منذ أيام خلال مشاركته في لقاء فريقه القنطرة امام الرباط في دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث ، حيث حرص الإتحاد المصري على تكريمه بعد الوصول للعب ٤٠٧ مباراة بدوري المظاليم .
وللتعرف أكثر على عبد الله الشيخ ووجهته القادمة بعد تحقيق هذا العدد من المباريات ، كان للفجر معه هذا الحوار :
- حدثنا عن بداياتك مع لعبة كرة القدم ؟
كانت البدايات مع كرة القدم من الشارع حيث اللعب مع الأصدقاء ، حتى شاهدنا مدرب من نادي القنطرة وطلب مننا الانضمام للنادي واللعب فيه وكان ذلك عام ١٩٩٣ ، وتم تكوين فريق ناشئين ، وقد كرمني الله معهم حيث حصلت على بطولتين قطاعات ، وفي سن ال١٦ وفي ظل قيادة طارق زين حيث تم تصعيدي للفريق الأول ، وكنا حينها في الممتاز ب وكان معنا حينها المعادن و الترسانة و جمهورية شبين وكنا نلعب في الموسم حوالي ٣٦ مباراة ، وكان الدوري مكون من دوري ممتاز وممتاز ب فقط .
- ماذا عن انتقالاتك بين فرق القسمين الثاني و الثالث ؟
اكثر فريق لعبت معه هو القنطرة وايضا القناة تحت قيادة محمد محمد عبد السميع ، ولعبت في فريق الجيش الثاني تحت قيادة كمال عتمان عام ٢٠٠٣ ، ونادي أبو خليفة ولعبت ايضا مع فريق بورفؤاد لكن مدة قليلة تحت قيادة المدير الفني حينها احمد الزيز .
- ما شعورك بعد الاحتفال بك من قبل الاتحاد؟
لم اكن اعلم انني وصلت لهذا الرقم الكبير من المباريات ، حتى أخبرني مسؤلي المنطقة قبل لقاء القنطرة والرباط بالترقي أنه سيتم تكريمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الوصول للعب ٤٠٧ مباراة بالقسمين الثاني والثالث ، وهذا اعتبره من أكبر انجازات حياتي
- بعد تحقيق هذا الانجاز ، هل ستستمر في اللعب ام لديك اتجاه أخر ؟
المباراة القادمة أمام فارسكور في نهاية دورة الترقي ستكون أخر مبارياتي كلاعب و كقائد لفريق القنطرة ، وأتمنى أن أسعد بها بتحقيق الصعود لفريقي بالعودة للقسم الثالث ، وانا حاليا اشغل منصب مدير الكرة بالفريق بجانب اللعب ، وارغب بعد ذلك في الاتجاه للتدريب .
- حدثنا عن اكثر الاشياء التي تعلمتها من كرة القدم؟
اكثر شئ استفدت به خلال مشواري مع لعبة كرة القدم هو معرفة الناس والشخصيات المحترمة التي تعاملت معهم في رحلتي الكروية .
- ما هي اكثر المباريات التي لن تنساها خلال مشوارك كلاعب؟
الموسم الماضي كان لنا مباراة مهمة مع التل الكبير ، وكنا خسرانين ٢/٠ ، واستطعنا ان نفوز بنتيجة ٣/٢ ، وايضا مباراة من سنوات طويلة مع فريق الجيش الثالث في نهائي بطولة وكنا مهزومين ٣/١ ، وفزنا بها ٥/٣ .
- من هم اكثر المدربين تأثيرا في حياتك داخل القنطرة؟
طارق زين من اكثر المدربين الذين لهم فضل عليا ، وصبري المنياوي ، و عمرو الشاذلي و طارق جمال .
- هل هذا الانجاز دافع لتحقيق المزيد في المجال التدريبي؟
هدفي القادم هو العمل في المجال التدريبي ، وحصلت على دورات تدريبية مثل الأساسية و الرخصة c وكنت قد تقدمت للحصول على الرخصة c الأفروأسيوي في الامارات لكن جاءت كورونا ليتأجل ذلك .
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