تعطيل الدراسة بالإسكندرية لليوم الثاني؟.. المحافظ يجيب (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حالة الطقس اليوم أفضل من الأمس، مشيرًا إلى أن تساقط الأمطار كانت بسيطة ومتوسطة على جميع أنحاء المحافظة.





وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن جميع سيارات الشفط تولت تصريف المياه في جميع الشوارع الرئيسية، كما عملت على تصريف الأمطار التي وصلت إلى المنازل.





وتابع: "الوضع أفضل من أمس، الشوارع الرئيسية تعمل بصورة جيدة والسيولة المرورية جيدة باستثناء بعض تجمعات المياه في بعض الشوارع الجانبية والتي يتم تصريفها حاليًا، الوضع إلى حد ما جيد".



