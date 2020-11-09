تعطيل الدراسة بالإسكندرية لليوم الثاني؟.. المحافظ يجيب (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حالة الطقس اليوم أفضل من الأمس، مشيرًا إلى أن تساقط الأمطار كانت بسيطة ومتوسطة على جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن جميع سيارات الشفط تولت تصريف المياه في جميع الشوارع الرئيسية، كما عملت على تصريف الأمطار التي وصلت إلى المنازل.

وتابع: "الوضع أفضل من أمس، الشوارع الرئيسية تعمل بصورة جيدة والسيولة المرورية جيدة باستثناء بعض تجمعات المياه في بعض الشوارع الجانبية والتي يتم تصريفها حاليًا، الوضع إلى حد ما جيد".

وأشار إلى أن هناك تنسيق تام بين الأجهزة الأمنية وشركات المياه والصرف الصحي بالمحافظة وهيئة الأرصاد لمتابعة حالة الطقس، موضحًا أنه سيتم عودة المدارس والجامعات بداية من غدا الاثنين بعد التأكد من هيئة الأرصاد باستمرار سقوط الأمطار ولكن بصورة بسيطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعطيل الدراسة بوابة الفجر الفجر الاسكندرية

أخبار تهمك

أيمن محمد يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن سيراميكا

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ ثلث ساعة

المؤشرات الأولية لنتائج النواب ببنها

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أحمد موسى يكشف مصير مرتضى منصور في الانتخابات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور الثالث بعد فرز لجنة ميت محسن

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تحذر من شهر ديسمبر.. وتكشف الأماكن الأكثر خطورة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ ساعة و نصف

الأهلي يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة ميس حمدان بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 9 ساعات

محمد أبو حامد خارج سباق النواب

منذ 36 دقيقة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 ص

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

01:17 ص

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

11:56 م

عاجل من "الصحة" بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

03:13 م

قرار سار من وزارة التربية والتعليم

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض