"إحنا مش متطفلين".. عمر كمال يعلق على حضوره حفل زفاف هنادي مهنا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
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قال المطرب عمر كمال، إنه حضر حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح برفقة
حسن شاكوش وحمو بيكا بناء على دعوة وجهت لهم,

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" علي بقناة "الحدث اليوم": "إحنا مش متطفلين وإحنا ولاد ناس ونشرف أي حد".

وأضاف: "ما دخلناش الفرح واتسحبنا وحضورنا كان بناء على دعوة وليس تطفلا على أحد".

كان الموسيقار هاني مهنا قد صرح بأنه لم يدعو مطربي المهرجانات في حفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.

واستدعى هذا التصريح رد من عمر كمال والذي قال: "تم دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادي مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أي نجم راح وشارك.. وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعويين على الفرح ده".



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