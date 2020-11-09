مانشستر سيتي يُقرر مضاعفة راتب نجمه

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، قرار إدارة مانشستر سيتي بمضاعفة راتب نجم الفريق، خلال الفترة الحالية.


وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة السيتي قررت مضاعفة راتب اللاعب الدولي الإنجليزي فيل فودين مع الفريق.

وأكدت، أن الإدارة رفعت راتب اللاعب من 25 ألف جنيه إسترليني في الاسبوع، إلى 75 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت، أن إدارة الفريق قررت مضاعفة راتب اللاعب، نظراً لتألقه مع الفريق.

وحصل فودين على مساحة أكبر مع الفريق الأول رفقة المدرب بيب جوارديولا، بعد رحيل النجم دافيد سيلفا.

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