مانشستر سيتي يُقرر مضاعفة راتب نجمه













كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، قرار إدارة مانشستر سيتي بمضاعفة راتب نجم الفريق، خلال الفترة الحالية.









وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة السيتي قررت مضاعفة راتب اللاعب الدولي الإنجليزي فيل فودين مع الفريق.





وأكدت، أن الإدارة رفعت راتب اللاعب من 25 ألف جنيه إسترليني في الاسبوع، إلى 75 ألف جنيه إسترليني.





وأوضحت، أن إدارة الفريق قررت مضاعفة راتب اللاعب، نظراً لتألقه مع الفريق.



